Сахиль Бабаев о соцвыплатах лицам, получившим инвалидность в результате взрывов мин (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:20)

БАКУ /Trend/ - С точки зрения назначения соцвыплат нет разницы в статусе тех, кто погиб за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и тех, кто получил инвалидность в результате взрывов мин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев в рамках финального этапа Фестиваля профессий, организованного Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана.

"На них в равной степени распространяются социальные выплаты", - сказал министр.

Отметим, что с ноября 2020 года по настоящее время произошло 197 минных инцидентов. В результате число жертв мин достигло 337 человек. Это еще раз свидетельствует о степени опасности минной угрозы, созданной Арменией.

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