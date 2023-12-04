Текущие цифры по больным корью говорят о том, что серьезной угрозы пандемии нет - Эмин Амруллаев (дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:24)

БАКУ /Trend/ - Текущие цифры по больным корью говорят о том, что серьезной угрозы пандемии нет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, является результатом неверного решения, принятого взрослыми 9-10 лет назад, так как важна вакцинация детей, в частности от кори. Однако текущие цифры говорят о том, что серьезной угрозы пандемии нет. Несмотря на большое количество заразившихся корью в различных школах, только одна из них переведена на дистанционное обучение. Мы стараемся, чтобы процесс обучения продолжался. Но для нас главное - здоровье детей. В школах уже начали измерять температуру у учащихся", - сказал министр.

Напомним, что в связи с выявлением заболеваемости корью среди учащихся, на основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Гарадагского района Баку занятия в начальных классах средней школы №195 будут проводиться дистанционно в течение 14 дней.

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