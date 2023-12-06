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Презентованый Азербайджаном культурный элемент "Ифтар" внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Общество Материалы 6 декабря 2023 12:55 (UTC +04:00)
Презентованый Азербайджаном культурный элемент "Ифтар" внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Многонациональный культурный элемент "Ифтар/Эфтари/Ифтар/Ифтор и его социокультурные традиции", совместно подготовленный Азербайджаном, Ираном, Турцией и Узбекистаном, был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Во всех представивших информацию государствах "ифтар" практикуется и передается из поколения в поколение людьми всех возрастных групп и пола, принадлежащими к различным социальным, культурным и образовательным слоям, которые признают ислам своей религией и рассматривают этот элемент как неотъемлемую часть своей культуры и идентичности.

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