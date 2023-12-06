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Азербайджанское мастерство перламутровой инкрустации внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

Общество Материалы 6 декабря 2023 13:33 (UTC +04:00)
Азербайджанское мастерство перламутровой инкрустации внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Многонациональный культурный элемент "Мастерство перламутровой инкрустации", совместно подготовленный Азербайджаном и Турцией, был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Инкрустация перламутром - это практика вставки кусочков перламутра в деревянные предметы, такие как корейские шкатулки, столы, сундуки, стулья, зеркала, футляры для драгоценностей и музыкальные инструменты.

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