Азербайджанское мастерство перламутровой инкрустации внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Многонациональный культурный элемент "Мастерство перламутровой инкрустации", совместно подготовленный Азербайджаном и Турцией, был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Инкрустация перламутром - это практика вставки кусочков перламутра в деревянные предметы, такие как корейские шкатулки, столы, сундуки, стулья, зеркала, футляры для драгоценностей и музыкальные инструменты.

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