В Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент завода по производству лекарственных средств (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:32)

БАКУ /Trend/ - Седьмого декабря в Пираллахинском промышленном парке состоялась церемония закладки фундамента предприятия по производству лекарственных средств ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations".

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, глава компании "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" Абидин Гюльмюш, а также официальные лица.

Было отмечено, что 31 июля 2023 года между между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." был подписан Договор о партнерстве и совместном участии в создании фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке. Согласно документу, в результате проведенных работ, сегодня ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" заложило фундамент завода по производству лекарств на 7,8 гектарах промышленного парка.

На предприятии будет производиться высококачественная лекарственная продукция 42 наименований в различных дозировках и упаковках с применением передовых технологий Турции. Инвестиционная стоимость строящегося завода составляет 59,3 миллиона манатов. На предприятии будут обеспечены постоянной работой 165 человек. После запуска завода спрос на ряд фармацевтических продуктов в Азербайджане будет удовлетворен за счет местного производства, тем самым снизится зависимость от импорта.

Продукцию, производимую на заводе с годовой производственной мощностью 50 миллионов коробок, планируется не только направлять на внутренний рынок, но и экспортировать в страны региона под брендом "Made in Azerbaijan".

Отметим, что деятельность Пираллахинского промышленного парка, созданного в 2016 году соответствующим распоряжением главы государства, способствует развитию фармацевтической промышленности, удовлетворению потребностей населения в лекарственных средствах, локализации производства и стимулированию занятости. Статус резидента в парке предоставлен шести субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций примерно более 115 миллионов манатов. На сегодняшний день резидентами в промышленный парк инвестировано около 37 миллионов манатов, создано более 120 постоянных рабочих мест. Двое из шести резидентов уже начали свою деятельность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!