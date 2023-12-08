Состоялась церемония закрытия Фестиваля "STEAM Азербайджан" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 8 декабря в Бакинском Экспо-центре состоялась церемония закрытия Международного фестиваля "STEAM Азербайджан 2023" (SAF 2023).

Как сообщает в пятницу Trend, первого места на фестивале были удостоены 27 команд, второго - 73, третьего - 67 команд. В специальных номинациях победила 101 команда.

Затем был показан видеообзор, посвященный SAF 2023.

Далее были вручены призы командам-победителям.

Отметим, что фестиваль проходил с 4 по 8 декабря.

SAF 2023 проводился в 14 конкурсных и 1 выставочной категориях. В финальном этапе фестиваля приняли участие 868 местных и 159 иностранных участников, представляющих 11 стран. Иностранные участники представляли Турцию, Нидерланды, Чехию, Болгарию, Великобританию, Казахстан, Норвегию, Словакию, Туркменистан и Узбекистан.

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16:45

БАКУ /Trend/ - 8 декабря при поддержке министерства науки и образования Азербайджана в Бакинском Экспо-центре проходит церемония закрытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2023 (SAF 2023).

Как сообщает в пятницу Trend, первым с докладом выступил руководитель проекта "STEAM Азербайджан" Играр Назаров.

Было отмечено, что первого места на фестивале удостоены 27 команд, второго - 73 команды, третьего - 67 команд. В специальных номинациях победила 101 команда.

Затем был показан видеообзор SAF 2023.