В Азербайджане в новом году 7 дней будут нерабочими (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены местами рабочие и выходные дни.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление

Согласно постановлению, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 4 и 5 января 2024 года изменены местами с выходными днями 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно.

В следующем году 6 января выпадает на субботу, таким образом, нерабочими днями будут считаться 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2024 года.

А первый рабочий день нового года начнется 7 января.

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