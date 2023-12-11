Минздрав Азербайджана обратился к родителям в связи с корью

БАКУ /Trend/ - Специального лечения кори не существует. Проводится просто иммуностимулирующее лечение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала врач-инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Сабина Джафарова.

Она отметила, что лечение детей, заболевших корью, в первую очередь должно быть направлено на облегчение симптомов, предотвращение осложнений, обеспечение надлежащего отдыха и приема жидкости.

"Важно обеспечить оптимальный режим дня у детей. Достаточный сон и снижение физической активности помогают бороться с вирусом. У детей с конъюнктивитом необходимо аккуратно чистить глаза, избегание яркого света помогает уменьшить этот дискомфорт", - подчеркнула она.

Врач-инфекционист также упомянула, что во время высокой температуры можно принимать жаропонижающие препараты.

"Корь можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому важно соблюдать график вакцинации, рекомендованный министерством здравоохранения, чтобы защитить детей от этого инфекционного заболевания", - добавила она.

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