Новые поезда планируется ввести в эксплуатацию в марте - Ровшан Рустамов (Дополнено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:24)

БАКУ /Trend/ - Новые поезда планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года после проведения испытаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что по контракту предусматривается поставка 10 поездов.

"Один из них уже в Баку. До конца 2025 года в Азербайджан будут доставлены и другие поезда", - добавил Рустамов.

Он отметил, что в настоящее время количество вагонов в экспресс-поездах, введенных в эксплуатацию на Бакинской кольцевой дороге, увеличено до семи. К концу этого месяца будет добавлен еще один вагон, и таким образом, количество вагонов составит 8.

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