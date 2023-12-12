Обнародован объем реализованных работ по проекту Горадиз-Агбенд (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:39)

БАКУ /Trend/ - Проект Горадиз-Агбенд реализован на 45 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, полное завершение реализации проекта ожидается в 2025 году.

"Работы идут быстрыми темпами. В настоящее время ведется строительство первого тоннеля", - добавил Рустамов.

Он отметил, что оставшиеся заключительные работы связаны со станциями Тезекенд, Кочарли и Барда:

"Идет их строительство, которое будет завершено в ближайшее время. Ведутся работы по согласованию проектов для начала строительства автовокзала и железнодорожных комплексов Агдама", - сказал Рустамов.

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