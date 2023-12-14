Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта опубликовало последние данные о количестве грузовых автомобилей ожидающих проезда на таможенно-пропускных пунктах.

Об этом в четверг Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что в настоящее время, согласно информации о количестве транспортных средств, ожидающих на выходе из таможенно-пограничных пунктов, на таможенном посту "Астара" находится 164 грузовика, на таможенном посту "Билясувар" - 70, на таможенном посту "Мазымгара" - 27, на таможенном посту "Самур" - 47 и на таможенном посту "Ханоба" - 10, а на таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе находятся 1 103 грузовых автомобиля.

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