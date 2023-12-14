Назван ряд болезней, с которыми чаще всего обращались граждане Азербайджана с полисом ОМС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество обращений в Азербайджане по обязательному медицинскому страхованию зарегистрировано по поводу нарушений питания, заболеваний дыхательной системы.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что больше всего операций по гинекологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой системе было проведено в государственных медицинских учреждениях.

"В Азербайджане 47% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием. Сегодня количество услуг на одного пациента увеличилось в 1,5 раза", - сказал он.

По его словам, показатели дают основание говорить о том, что из года в год использование гражданами страхования продолжает расти.

"За 10 месяцев этого года количество услуг выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество услуг на одного пациента (амбулаторное медицинское обслуживание – 87%, стационарное медицинское обслуживание – 13%) и количество обращений на одного пациента в 1,5 и 1,1 раза соответственно. В текущем году 59% оказанных медицинских услуг приходится на регионы.

С января по октябрь текущего года медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования получили 4,5 миллиона человек. Это означает, что 47% населения страны воспользовались правом на обязательное медицинское страхование. К концу года число пациентов вырастет еще больше", - добавил он.

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