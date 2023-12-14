Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
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В Азербайджане произошло землетрясение

Общество Материалы 14 декабря 2023 15:09 (UTC +04:00)
В Азербайджане произошло землетрясение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение.

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