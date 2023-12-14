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В Азербайджане произошло землетрясение
Общество
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14 декабря 2023 15:09 (UTC +04:00)
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Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение.
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Лента новостей
В Азербайджане произошло землетрясение
15:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
14:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане определен порядок использования курсантами льготной ипотеки после окончания учебы
14:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Очень жаль, что мы один за другим теряем больших мастеров искусства - Нуреддин Мехтиханлы
14:48 (UTC+04)
Культура
Материалы
Для обучающихся в военных школах Азербайджана установлена единовременная выплата
14:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Возвращенные Азербайджаном армянские военные не нуждаются в дополнительном обследовании - минздрав Армении
14:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Yelo Bank присоединился к «Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин»
14:39 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван порядок составления протоколов о встречах комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы
14:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Определены места встреч между комиссиями по делимитации азербайджано-армянской границы
14:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов - Распоряжение
14:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане создаются 3 военных колледжа специального назначения - Указ
14:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рамиз Мелик - актер, прошедший большой творческий путь - Мехрибан Алекперзаде
14:24 (UTC+04)
Культура
Материалы
Рамиз Мелик был одним из видных представителей азербайджанской культуры - Гаджи Исмайлов (ФОТО)
14:15 (UTC+04)
Социум
Материалы
ООО "Азерпочт" предупредил граждан о новом методе кибермошенничества
14:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
Полный текст регламента работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
14:14 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
Баку утвердил регламент работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
14:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку простились с народным артистом Рамизом Меликом (ФОТО)
13:55 (UTC+04)
Социум
Материалы
Танцы в зимнем Баку – кто стал лучшим (ФОТО)
13:51 (UTC+04)
Культура
Материалы
Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос
13:38 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Баку проходит встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
13:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о проведении встречи с армянской стороной в Вашингтоне
13:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана
13:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане будут приняты меры в связи с опозданием машин скорой помощи
13:32 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане в 2024-2027 годах прогнозируется рост сбора хлопка
13:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане создан Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма
13:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Доля транспортного сектора в ВВП Азербайджана к 2028 году увеличится
13:24 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Рамиз Мелик всегда говорил, что прожил хорошую жизнь – сестра актера (ФОТО)
13:21 (UTC+04)
Социум
Материалы
Цены на рынке аренды дачных домов в Баку продолжают расти
13:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Kapital Bank продолжает новогоднюю кампанию по выдаче наличных кредитов
13:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Ереване утвердили регламент работы азербайджано-армянской комиссии по делимитации
13:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку подешевела аренда квартир
13:07 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане растет доля сектора информации и связи в ВВП
13:05 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем суточной добычи сырой нефти в Азербайджане
13:00 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Джебраиле и Губадлы будут установлены больницы модульного типа
12:53 (UTC+04)
Общество
Материалы
AccessBank и Global Climate Partnership Fund запускают новаторскую инициативу «зеленой экономики» в Азербайджане
12:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане приняты меры для предотвращения нехватки лекарств в больницах
12:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане результаты рентгенологического обследования можно будет узнать по телефону
12:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане оплата некоторых лекарств при амбулаторном лечении будут покрываться страховкой
12:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо число проведенных в этом году операций по трансплантации органов в Азербайджане
12:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Меликом (ФОТО)
12:35 (UTC+04)
Социум
Материалы
В МЭА назвали ожидаемые объемы инвестиций в "зеленую" энергетику до 2030
12:33 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции
12:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо ряд болезней, с которыми чаще всего обращались граждане Азербайджана с полисом ОМС
12:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития атомной энергетики - NNWI
12:20 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане назван объем импорта бензина АИ-92
12:14 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Поставки азербайджанского газа в Сербию способствуют расширению географии Южного газового коридора – минэнерго
11:55 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Назван объем импорта Азербайджаном бензина АИ-95
11:37 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Народный артист Рамиз Мелик будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения
10:56 (UTC+04)
Культура
Материалы
Палата представителей США одобрила начало расследования по делу об импичменте Джо Байдена
10:55 (UTC+04)
США
Материалы
Строительство интерконнектора Болгария-Сербия – важная веха в стратегии диверсификации – Кадри Симсон
10:45 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджан и Колумбия обсудили интенсификацию торговых связей
10:36 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Бакинская инициативная группа проведет в Женеве конференцию "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность"
10:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Завтра состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан"
10:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Месторождение песка в Азербайджане продано на аукционе в 20 раз дороже стартовой цены
10:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
10:19 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Назначен новый пресс-секретарь TƏBIB (ФОТО)
09:29 (UTC+04)
Общество
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 декабря
09:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Мелик
09:09 (UTC+04)
Культура
Материалы
Назван объем инвестиций из стран ЕС в Казахстан
08:38 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Внедрение цифровых решений позволяет оптимизировать затраты, влияющие на тарифы в транспортном секторе Азербайджана – Фарид Гаттал (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
08:00 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
В Иране объявили дату подписания с ЕАЭС соглашения о свободной торговле
07:38 (UTC+04)
Иран
Материалы
В Лачин возвращаются еще 86 бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
06:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
В России произошло землетрясение магнитудой 4,5
05:23 (UTC+04)
Россия
Материалы
Турция переживает самый успешный период в борьбе с терроризмом – министр
04:25 (UTC+04)
Турция
Материалы
Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат число авиарейсов
03:27 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
В России ожидают значительного роста ВВП в этом году
02:31 (UTC+04)
Россия
Материалы
Освобожденные азербайджанские военные вернулись к семьям (ВИДЕО)
01:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Китайская провинция заинтересована в продвижении экологически чистой продукции Кыргызстана
00:41 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
ЕБРР выделит кредит одному из банков Узбекистана в рамках программы по "зеленой" экономике
13 декабря 23:48 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Появилась возможность для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией - Яшар Гюлер
13 декабря 23:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для проведения следующей встречи в Брюсселе
13 декабря 22:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
CША приветствуют обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
13 декабря 22:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Европейский парламент поддержал резолюцию по присвоению Грузии статус кандидата
13 декабря 21:49 (UTC+04)
Грузия
Материалы
SOCAR намерена активизировать продажу "углеродных квот"
13 декабря 21:12 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией нет необходимости в посреднике - комментарий
13 декабря 20:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Задержан Хафиз Бабалы
13 декабря 20:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Новые реалии, созданные Азербайджаном, приносят свои плоды - депутат (Видеоинтервью)
13 декабря 19:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Урумчи глазами азербайджанца – Красная гора, Храм Красного света, крупнейший в мире базар, деликатесы (ВИДЕО, ФОТО)
13 декабря 18:47 (UTC+04)
Путешествия
Материалы
Азербайджано-турецкие отношения сегодня охватывают все сферы жизни - Рашад Джабирли
13 декабря 18:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Китай разрешил ввоз птичьего мяса из Азербайджана
13 декабря 18:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Индекс заразности кори составляет 95% - эксперт минздрава Азербайджана
13 декабря 18:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский театр удостоен награды международного фестиваля (ФОТО)
13 декабря 18:16 (UTC+04)
Культура
Материалы
ЕБРР готов поддержать Азербайджан в развитии "зеленой" экономики
13 декабря 18:00 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Увеличилось количество пассажиров, прибывших в Международный аэропорт Аднан Мендерес в Турции
13 декабря 17:55 (UTC+04)
Турция
Материалы
Стала известна дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
13 декабря 17:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан
13 декабря 17:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Фото дня - кадр, на котором сбываются мечты (ФОТО)
13 декабря 17:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо число женщин-предпринимателей в Азербайджане
13 декабря 17:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
В рамках волонтерской программы по освобожденным территориям начали деятельность волонтеры Агдама, Шуши, Зангилана - Гадир Халилов
13 декабря 17:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" - большой стимул для дальнейшей творческой деятельности - Фахрия Халафова
13 декабря 17:27 (UTC+04)
Социум
Материалы
ОПЕК пересмотрела прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане на 2023 год
13 декабря 17:15 (UTC+04)
Экономика
Материалы
AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines
13 декабря 17:08 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Увеличились объемы переработки нефти на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева
13 декабря 17:05 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане сохранится неустойчивая погода
13 декабря 17:02 (UTC+04)
Общество
Материалы
Официальное заявление МККК об освобожденных сегодня военнослужащих
13 декабря 17:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Может ли перевод школ на дистанционное обучение предотвратить быстрое распространение кори?
13 декабря 16:47 (UTC+04)
Общество
Материалы
Волонтерское движение в Азербайджане за последние годы получило широкий размах - Ульви Мехтиев
13 декабря 16:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанская сторона передала Армении задержанных лиц армянского происхождения (ФОТО/ВИДЕО)
13 декабря 16:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рад, что возвращаюсь в Азербайджан - освобожденный из армянского плена Гусейн Ахундов (ВИДЕО)
13 декабря 16:21 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы находимся на новом, вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 16:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем добычи и экспорта углеводородов с начала освоения "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз"
13 декабря 16:08 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Москве состоится концерт, посвященный 80-летию Фараджа Караева
13 декабря 16:03 (UTC+04)
Культура
Материалы
Производство седана Togg начнется в 2025 году - турецкий министр
13 декабря 15:59 (UTC+04)
Турция
Материалы
Первые кадры с вызволенными из армянского плена Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым (ФОТО)
13 декабря 15:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане установлены новые списки по количеству наркотиков, дающих основания для привлечения лица к уголовной ответственности
13 декабря 15:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане вводится в законодательство новая норма в сфере строительства
13 декабря 15:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане количество наркотических средств ниже значительного количества даст основание для привлечения лица к административной ответственности
13 декабря 15:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров
13 декабря 15:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения вернула двух азербайджанских военнопленных (ФОТО/ВИДЕО)
13 декабря 15:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы и построены 11 базовых станций
13 декабря 15:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Средний коридор стал важнейшей альтернативой на фоне разрыва традиционных путей сообщения - Алихан Смаилов
13 декабря 15:34 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Лидирующий мобильный оператор страны принимает участие в Целевой группе по борьбе с изменением климата
13 декабря 15:33 (UTC+04)
Общество
Материалы
Еще 25 семьям, вернувшимся в Физули, вручены ключи от квартир (ФОТО)
13 декабря 15:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Новые назначения в Kapital Bank
13 декабря 15:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Гяндже установлен самый большой в стране цирк-шапито (ФОТО/ВИДЕО)
13 декабря 15:20 (UTC+04)
Интересное
Материалы
Азербайджан назвал объем добычи газа с "Азери-Чираг-Гюнешли"
13 декабря 15:15 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Назван объем грузооборота турецкого аэропорта Эсенбога
13 декабря 15:09 (UTC+04)
Турция
Материалы
Стал известен объем добычи газа на месторождении "Абшерон"
13 декабря 15:04 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Увеличилась добыча газа с "Шах Дениз"
13 декабря 14:59 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
13 декабря 14:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назначен директор азербайджанского НИИ педиатрии (ФОТО)
13 декабря 14:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Устранено проседание асфальтобетонного покрытия на мосту в Баку
13 декабря 14:39 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объем экспорта турецкого электрооборудования в Азербайджан
13 декабря 14:25 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Госагентство о техническом состоянии моста в одном из районов Баку
13 декабря 14:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам Азербайджана
13 декабря 14:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
Внесены изменения в Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана - Указ
13 декабря 14:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение
13 декабря 13:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Награждены сотрудники Азербайджанского государственного университета культуры и искусств - Распоряжение
13 декабря 13:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
В селах Хачмаза сель затопила улицы и дворы (ФОТО)
13 декабря 13:43 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
В Баку выпадет мокрый снег
13 декабря 13:33 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих въезда на границу Азербайджана
13 декабря 13:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Принят итоговый документ COP28
13 декабря 13:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку "приедет" новогодний поезд с подарками
13 декабря 13:05 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджано-турецкие отношения сегодня достигли пика благодаря политике лидеров обеих стран - Рашад Джабирли
13 декабря 13:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Представители Азербайджана участвуют в работе Ассамблеи Международной морской организации
13 декабря 12:52 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
ЦБ Азербайджана предупредил население о новых случаях мошенничества
13 декабря 12:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Благодаря успешной политике Президентов Азербайджана и Турции объемы инвестиций и торговли в государствах ОТГ еще больше увеличатся - Джахид Багчи
13 декабря 12:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гэри Картрайт, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вопросы установления мира на Южном Кавказе – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
13 декабря 12:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан существенно увеличил экспорт газа
13 декабря 12:03 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Иран отменяет визовый режим с 32 странами
13 декабря 11:59 (UTC+04)
Иран
Материалы
Азербайджан и ЕБРР обсудили возможность расширения сотрудничества
13 декабря 11:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
6% кэшбэк с XalqKart!
13 декабря 11:45 (UTC+04)
Экономика
Материалы
"Образование возвращается в Карабах": В селе Забух начала работу полная средняя школа (ФОТО)
13 декабря 11:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
При Карабахском университете планируется создание учреждения профессионального образования
13 декабря 11:35 (UTC+04)
Общество
Материалы
MÜSİAD - 2024 EXPO пройдет в Стамбуле
13 декабря 11:33 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названо количество судов, принятых турецким портом Анталья за текущий год
13 декабря 11:20 (UTC+04)
Турция
Материалы
Казахстан, Азербайджан и Грузия играют решающую роль в Среднем коридоре - экс-посол США (Эксклюзив)
13 декабря 11:18 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Стало известно, как долго продлится нестабильная дождливая погода в Азербайджане
13 декабря 11:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названы оперативные данные по добыче и экспорту углеводородов Азербайджана
13 декабря 11:02 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Средний коридор поспособствовал увеличению грузоперевозки через морские порты Казахстана
13 декабря 10:54 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Казахстан раскрыл объем транспортировки грузов через морские порты
13 декабря 10:51 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Азербайджане будет осуществляться мониторинг в административных судах
13 декабря 10:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объем грузов, перевезенных из Германии в порты Турции за текущий год
13 декабря 10:44 (UTC+04)
Турция
Материалы
Тариф «Маэстро» предоставляет владельцам бизнеса скидку до 65%
13 декабря 10:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
С начала 2023 года сократился экспорт турецкой стальной продукции
13 декабря 10:35 (UTC+04)
Турция
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
13 декабря 10:28 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Недопустимо проведение кампании против азербайджанских журналистов во французских СМИ - Совет прессы
13 декабря 10:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
АЗЕРТАДЖ решительно осуждает дезинформацию, распространенную о его сотрудниках во французской печати
13 декабря 10:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Миниэнерго США пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2024 году
13 декабря 10:18 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Из-за неисправности в системе связи, произошла задержка в графике движения поезда Сумгайыт-Баку
13 декабря 09:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
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