Названо число проведенных в этом году операций по трансплантации органов в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние несколько месяцев в Азербайджане 23 гражданам была сделана операция по трансплантации органов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что в этом году количество услуг в полисе услуг ОМС увеличилось на 81 процент (до 3 315).

"Операции по трансплантации, которые входят в число недавно добавленных услуг, приветствуются в ограниченном количестве (почка, печень, костный мозг – 150, 100, 20). На сегодняшний день в рамках ОМС выполнено 23 операции по трансплантации", - добавил он.

Председатель отметил, что в государственных медицинских учреждениях с годами наблюдался рост количества выполняемых операций и процедур.

"Следует учитывать, что показатель на 2023 год - это статистика до ноября. Так, в этом году было выполнено 358 772 операции и процедуры. Продолжается регистрация и обработка информации по хирургическому профилю в стационаре медицинскими учреждениями в электронном реестре. 74 процента операций приходится на плановые операции", - добавил он.

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