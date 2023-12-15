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В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)

Общество Материалы 15 декабря 2023 06:44 (UTC +04:00)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Забух Лачинского района.

Как сообщает Trend, 15 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в село Забух Лачинского района из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 25 семей – 92 человека.

Жители села Забух выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 146 семей, или 567 человек в селе Забух.

В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
В Забух возвращаются еще 92 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)
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