Набор персонала в ОАО "Азерэнержи" будет осуществляться только в электронном виде (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество «Азерэнержи» внесло серьезные изменения в процесс подбора персонала в соответствии с требованиями современных вызовов. Так, желающие работать на освобожденных территориях или на энергетических объектах столицы и других частей страны, смогут подать заявление в учреждение удаленно, никуда не выезжая. Иными словами, набор персонала будет осуществляться централизованно и только в электронной форме.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт «Азерэнержи» www.azerenerji.gov.az и перейти в раздел «Карьера». Здесь, во-первых, можно легко посмотреть вакансии и уточнить все критерии, начиная от местности, где будет трудиться работник и размер зарплаты вакансий. После этого вам необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить электронную форму заявления и загрузить свое резюме в базу кадрового резерва.

Основная цель кадровой политики «Азерэнержи» – открыть путь профессионалам и молодому поколению, защитить объективность и прозрачность.