На освобожденных территориях Азербайджана в этом месяце было разминировано 134 га - минобороны (ВИДЕО)

АГДЕРЕ /Trend/ - В результате деятельности инженерно-фортификационных подразделений азербайджанской армии в период с 1 по 12 декабря текущего года на освобожденных от армянской оккупации территориях была полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью до 134 гектаров.

Как сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на минбороны Азербайджана кроме того, в целях поддержания в постоянном рабочем состоянии путей эвакуации, обеспечения безопасного и бесперебойного движения колонн автомобилей и боевой техники с 1 по 12 декабря 2023 года в общей сложности было очищено от снежного покрова 1069 метров дорог, инженерно-фортификационными подразделениями проложено 260 метров новых путей снабжения.

На освобожденных от армянской оккупации территориях в течение 2023 года инженерно-фортификационными подразделениями было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 6863 гектаров земли. Всего выявлено и уничтожено 234 противопехотных, 706 противотанковых мин и 1405 неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, очищено от снега до 1730 метров дорог, проложено 13 660 метров новых путей снабжения.

Основные усилия по разминированию были направлены на населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, дороги и объекты инфраструктуры на освобожденных территориях.

Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, была уничтожена взрывными и зажигательными методами 14 декабря в учебном центре "Гёдекбурун" Агдеринского района.

Представители СМИ наблюдали за процессом уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Обнаружение и обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях, а также другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в соответствии с планом.

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