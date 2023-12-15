Хафиз Пашаев: Перед учителями стоит важная задача: донести до молодежи значимость исторического процесса – Великого возвращения

БАКУ /Trend/ - Если показателем качества образования является ученик и студент, то гарант этого образования – учитель. Долг каждого из нас – защищать и возвышать имя учителя.

Как сообщает Trend, об этом сказал ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев в ходе своего выступления на XVI съезде учителей Азербайджана, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Х.Пашаев подчеркнул, что в этом году Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, подняв наш флаг в городе Ханкенди, поставил финальную точку в восстановлении азербайджанским народом государственных границ.

«Процесс Великого возвращения стремительно продолжается. Перед учителями стоит важная задача – донести значимость этого исторического процесс до молодежи. Наша новая летопись, написанная не чернилами, а кровью, открытая миру политика Азербайджана должна стать одним из ведущих направлений сегодняшнего дня. Донести эту историю до молодежи – важнейшая задача для учителей», – сказал Хафиз Пашаев.