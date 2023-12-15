ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Birgə və Sağlam» удостоило Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» диплома «Друг аутизма».

Награда вручена Акционерному Обществу за поддержку в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности индивидуального развития детей с аутизмом в Азербайджане.

Отметим, что с 2022 года ЗАО «AzerGold» в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и Общественным Объединением «Birgə və Sağlam» приступило к реализации социального проекта по поддержке индивидуального развития детей с аутизмом в Гяндже и прилегающих районах. В 2023 году в рамках «Года Гейдара Алиева» в Гяндже был открыт Региональный центр аутизма. В этом центре детям с аутизмом, проживающим в Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском и Товузском районах, оказываются полностью бесплатные реабилитационные услуги с ресурсным обеспечением.

Напомним, что своей активной деятельностью в горнодобывающей сфере ЗАО «AzerGold» не только вносит вклад в экономическое развитие нашей страны, но и постоянно ставит цели устойчивого развития в зонах ответственности. Реализуя в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, где Акционерное Общество ведет свою деятельность, многочисленные проекты по таким направлениям как охрана окружающей среды, образование, здоровье и др., компания вносит свой вклад в проводимую государством политику по укреплению благосостояния граждан.