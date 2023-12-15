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ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)

Общество Материалы 15 декабря 2023 14:27 (UTC +04:00)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Birgə və Sağlam» удостоило Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» диплома «Друг аутизма».

Награда вручена Акционерному Обществу за поддержку в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности индивидуального развития детей с аутизмом в Азербайджане.

Отметим, что с 2022 года ЗАО «AzerGold» в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и Общественным Объединением «Birgə və Sağlam» приступило к реализации социального проекта по поддержке индивидуального развития детей с аутизмом в Гяндже и прилегающих районах. В 2023 году в рамках «Года Гейдара Алиева» в Гяндже был открыт Региональный центр аутизма. В этом центре детям с аутизмом, проживающим в Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском и Товузском районах, оказываются полностью бесплатные реабилитационные услуги с ресурсным обеспечением.

Напомним, что своей активной деятельностью в горнодобывающей сфере ЗАО «AzerGold» не только вносит вклад в экономическое развитие нашей страны, но и постоянно ставит цели устойчивого развития в зонах ответственности. Реализуя в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, где Акционерное Общество ведет свою деятельность, многочисленные проекты по таким направлениям как охрана окружающей среды, образование, здоровье и др., компания вносит свой вклад в проводимую государством политику по укреплению благосостояния граждан.

ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
ЗАО «AzerGold» удостоено награды «Друг аутизма» (ФОТО)
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