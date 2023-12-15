Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»

Общество Материалы 15 декабря 2023 15:22 (UTC +04:00)
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева».

Фаиг Алиев – Химическая инженерия, 5 курс

Чингиз Гаджиев – Химическая инженерия, 4 курс

Захид Абдуллаев - Инженерия по автоматизации процессов, 3 курс

Роя Гасымова – Бизнес-администрирование, 3 курс

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева этой стипендии удостаиваются 100 особо отличившихся в учебе студентов, обучающихся на очном отделении бакалавриата.

Стипендия выплачивается из государственного бюджета как единовременная выплата в размере 3000 манатов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости