БАКУ/Trend/ - Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева».

Фаиг Алиев – Химическая инженерия, 5 курс

Чингиз Гаджиев – Химическая инженерия, 4 курс

Захид Абдуллаев - Инженерия по автоматизации процессов, 3 курс

Роя Гасымова – Бизнес-администрирование, 3 курс

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева этой стипендии удостаиваются 100 особо отличившихся в учебе студентов, обучающихся на очном отделении бакалавриата.

Стипендия выплачивается из государственного бюджета как единовременная выплата в размере 3000 манатов.