БАКУ/Trend/ - Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева».
Фаиг Алиев – Химическая инженерия, 5 курс
Чингиз Гаджиев – Химическая инженерия, 4 курс
Захид Абдуллаев - Инженерия по автоматизации процессов, 3 курс
Роя Гасымова – Бизнес-администрирование, 3 курс
В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева этой стипендии удостаиваются 100 особо отличившихся в учебе студентов, обучающихся на очном отделении бакалавриата.
Стипендия выплачивается из государственного бюджета как единовременная выплата в размере 3000 манатов.