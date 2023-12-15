За последние 10 лет прием студентов в вузы Азербайджана вырос на более чем 40% - Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет прием студентов в высшие учебные заведения Азербайджана вырос на более чем 40 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

Он подчеркнул, что в 2026-2027 учебном году планируется принять в вузы 75 тысяч студентов.

По словам Амруллаева, увеличилось число обучающихся в рамках государственной программы обучения за рубежом на 2022-2026 годы. На 2022-2023 годы на обучение в рамках этой госпрограммы было принято 336, а на 2022-2024 годы - 717 человек.

Министр также отметил, что из их числа 393 человека (55 процентов) выбрали обучение в Великобритании, 84 - в Турции (12 процентов), 73 - в США (10 процентов), 43 - в Германии (6 процентов) и 124 - в других странах (17 процентов).

Отметим, что в Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии принимают участие министр науки и образования, официальные лица Администрации Президента, министры, заместители министров, депутаты, учителя.

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