В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ - Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В следующем учебном году планируется ввести в эксплуатацию школы в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

Он подчеркнул, что в школах, функционирующих в Шуше, Физули, Зангилане, Лачине, селах Талыш и Суговушан Тертерского района (в общей сложности в семи учебных заведениях) обучаются 550 учеников и работают 84 педагога.

Отметим, что согласно Плану мероприятий "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана", министерству науки и образования поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы.

В документе отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление семи, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - пяти дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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