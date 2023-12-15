В декабре подразделениями ВС Азербайджана разминировано до 134 га территорий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии с 1 по 12 декабря нынешнего года было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 134 гектаров земли на освобожденных территориях.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Кроме того, в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в указанный период было расчищено от снега 1069 м дорог, инженерно-саперными подразделениями проложено 260 м новых путей обеспечения.

В 2023 году, в целом, на 6863 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 706 единиц противотанковых мин и 1405 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Расчищено от снега 1730 м дорог, проложено 13660 м новых путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, была уничтожена методами подрыва и сжигания в учебном центре «Гёдекбурун» Агдеринского района.

Журналисты понаблюдали за процессом уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Деятельность по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются в плановом порядке.