Магистранты получили возможность учиться в Англии – АзАСУ и Вестминстерский университет подписали соглашение о двойном дипломе

БАКУ /Trend/ - Между Вестминстерским университетом Англии и Азербайджанским архитектурно-строительным университетом (АзАСУ) подписано соглашение о двойном дипломе о получении степени магистра по специальности реставрация и реконструкция памятников архитектуры. Соглашение было подписано в Вестминстерском университете в Лондоне в рамках визита ректора АзАСУ, профессора Гюльчохры Мамедовой в Великобританию.

Согласно документу, магистранты смогут поступить на программу двойного диплома, начиная с сентября 2024 года. Магистранты, желающие принять участие в программе, будут учиться на первом курсе в своем нынешнем университете, а на втором курсе – в университете-партнере. После успешного завершения программы студенты получат дипломы обоих университетов.

Соглашение предусматривает участие преподавателей и студентов в программе академического обмена, взаимных визитах, организации информационных сессий для студентов и других мероприятиях.

Таким образом, количество программ двойного диплома АзАСУ с зарубежными университетами увеличилось до семи.

Отметим, что АзАСУ реализует программы двойного диплома со Стамбульским техническим университетом (Турция), Миланским политехническим университетом (Италия) и французским университетом CNAM на уровне бакалавриата, а на уровне магистратуры – с Университетом Корунья (Испания), Миланским политехническим университетом (Италия) и Политехническим институтом Лейрия (Португалия).