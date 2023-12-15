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Министр молодежи и спорта Болгарии посетил Национальную арену гимнастики в Баку

Общество Материалы 15 декабря 2023 16:37 (UTC +04:00)
Министр молодежи и спорта Болгарии посетил Национальную арену гимнастики в Баку

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Азербайджан министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев ознакомился с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку.

Министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев также посетил Национальную арену гимнастики, сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Он был подробно проинформирован об инфраструктурных возможностях Национальной арены гимнастики, реализуемых здесь проектах.

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