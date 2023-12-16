Концерт Этибара Асадли под названием "Mugham project" прошел с аншлагом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Детском центре музыки и искусств "Sənət" с аншлагом прошел концерт под названием "Mugham project" лауреата международных конкурсов, композитора, пианиста и джазмена Этибара Асадли, передает в субботу Trend.

На вечере прозвучали композиции из нового альбома "Mugham", в который вошли традиционные азербайджанские композиции с ритмами джаза. В новом альбоме раскрывается вся красота и этника синтеза мугама и джаза, отождествляется гармония Востока и Запада, единение мира в музыке. Этибар Асадли на вечере джаз-мугама выступил в составе своего трио: Ранто Ракотомалала (Мадагаскар, бас гитара) и Том Пейрон (Франция, ударник).

Специальным гостем концерта стал Заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Шахрияр Иманов.

Выступление артистов прошло при аншлаге и встречено овациями публики.