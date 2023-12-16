Руководство ПФЛ Азербайджана попало в тяжелое ДТП в Агдаме (Обновлено)

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АГДАМ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с препятствием в Агдаме.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека - Гафарлы Расим Мамедрасул оглы (1982 г. р.), Самедов Эльхан Закир оглы (1974 г. р.) и Шахгяльдиев Аслан Ядигар оглы (1982 г. р.) с различными травмами были извлечены из транспортного средства и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

По информации полученной Trend, пострадавшие в ДТП в Агдаме являются сотрудниками Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Эльхан Самедов – президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев – вице-президент ПФЛ.

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09:40

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме микроавтобус врезался в препятствие.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в министерство поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района.

В связи с этим по вызову были привлечены спасательные силы карабахского регионального центра МЧС.

В ходе оценки операционных условий установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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