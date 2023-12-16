Пострадавшие в ДТП члены правления ПФЛ помещены в одну из частных клиник Баку

АГДАМ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Агдаме произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие - микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине. Среди пострадавших в ДТП члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, появилась информация о транспортировке в Турцию президента Профессиональной футбольной лиги Эльхана Самедова и вице-президента ПФЛ Аслана Шахгяльдиева, получивших тяжелые травмы в результате ДТП.

В связи с этим Trend связался с родственниками А.Шахгяльдиева. По их словам, пострадавшие помещены в одну из частных клиник столицы, и в настоящее время их оперируют.

Напомним, что ранее в МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим на место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате проведенных спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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