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Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)

Общество Материалы 16 декабря 2023 21:19 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана.

Как сообщает Trend, выступавший в индивидуальной программе Фархад Мустафаев занял первое место, Омар Гасымлы - второе, Сяма Джафарова и Аммар Бахшалиев - третье место.

В синхронной программе представители Азербайджана Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряную медаль, а Сяма Джафарова и Шафига Гумбатова - бронзовую медаль.

Ранее в синхронной программе золотые медали завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова. Второе место на пьедестале почета заняли Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы.

Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире (ФОТО)
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