Движение поездов на железной дороге Баку-Пиршаги приостановлено

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что воздушная линия электропередачи мощностью 6 кВ, принадлежащая ОАО «Азеришиг», оборвалась и упала на электрический кабель, питающий железнодорожную линию, движение поездов в направлении железной дороги Баку-Пиршаги-Баку было приостановлено.

Как передает Trend, в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подтвердили этот факт.

Сообщается, что это произошло в направлении Пиршаги-Забрат. По этой причине движение поездов в этом направлении было остановлено до устранения последствий аварии.

В то же время поезд, который должен был отправиться со станции Сумгайыт в 18:12, был переведен на направление Сумгаит-Хырдалан-Баку с опозданием на 20 минут.