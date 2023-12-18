С нового года в Азербайджане будет запущена новая система выписки рецептов на лекарства

БАКУ /Trend/ - Система выписки врачами рецептов на лекарственные препараты по новому правилу полностью готова и будет запущена с 1 января 2024 года.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что при выписки рецепта врачами на лекарства, следует указывать только действующее вещество и состав, а не их торговое название.

"Также, согласно соответствующим изменениям в законе "О лекарственных средствах", с января 2024 года в Азербайджане предусмотрен переход на систему электронных рецептов. В системе электронных рецептов врачам нужно будет указывать только название действующего вещества лекарства", - говорится в сообщении центра.

Отметим, что изменения в закон "О лекарственных средствах" были утверждены Указом Президента Ильхама Алиева от 15 августа 2023 года и вступят в силу с 1 января 2024 года.

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