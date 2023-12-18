III игры стран СНГ в Гяндже будут способствовать дальнейшему развитию гуманитарного взаимодействия – Али Асадов

БАКУ/Trend/ - III игры стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Гяндже, будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.

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