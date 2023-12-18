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Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 18 декабря 2023 16:03 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 11 по 17 декабря в Тертере, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 22 противопехотные и 17 противотанковых мин, а также 234 неразорвавшихся боеприпаса.

За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория в 326,6 гектара.

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