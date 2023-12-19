В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в здании, расположенном в жилом массиве Ени Ясамал, на улице Асада Ахмедова, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что на территории возникновения инцидента сотрудники полиции принимают меры безопасности.

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09:24

БАКУ/Trend/ - В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом.

Как сообщает во вторник Trend, инцидент зафиксирован в жилом здании на улице Асада Ахмедова (Ени Ясамал).

Пожар начался в подвале 21-этажного здания и перекинулся на верхние этажи.

К месту происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Принимаются меры по тушению пожара.

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