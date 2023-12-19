Пожар в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку потушен (Обновлено)

Новость обновлена добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 09:58)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС, сразу же по адресу вызова были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы.

При оценке операционных условий на месте происшествия выяснилось, что пожар, возникший на неработающем и неотремонтированном нежилом объекте в подвале 21-этажного жилого дома, может перекинуться на другие этажи здания.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым пожарными, пожар удалось потушить в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции помещения охраны, расположенного в подвале общей площадью 4 кв. м, и различные отходы на объекте общей площадью 120 кв. м.

Объекты и квартиры были защищены от пожара, пострадавших нет. В рамках мер безопасности была проведена эвакуация жителей.

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09:58

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в здании, расположенном в жилом массиве Ени Ясамал, на улице Асада Ахмедова, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что на территории возникновения инцидента сотрудники полиции принимают меры безопасности.

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09:24

БАКУ/Trend/ - В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом.

Как сообщает во вторник Trend, инцидент зафиксирован в жилом здании на улице Асада Ахмедова (Ени Ясамал).

Пожар начался в подвале 21-этажного здания и перекинулся на верхние этажи.

К месту происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Принимаются меры по тушению пожара.

Новость обновляется

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