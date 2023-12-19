Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список всемирного исламского наследия (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 18-19 декабря в столице Марокко, Рабате, состоялось 11–е заседание Комитета всемирного исламского наследия, действующего при ИСЕСКО.

В министерстве культуры Азербайджана сообщили Trend, что решением членов комитета 10 образцов нематериального культурного наследия, отражающих богатую культуру нашей страны, включены в Список всемирного исламского наследия.

Это следующие образцы нематериального культурного наследия:

1. Яллы (кочари, тензере) - традиционные групповые танцы Нахчывана.

2. Традиция приготовления и подачи долмы, показатель культурной самобытности.

3. Пехлеванство, традиционные игры зорхана, виды спорта и борьба.

4. Азербайджанский мугам.

5. Искусство медной чеканки Лахыджа.

6. Човган - традиционная верховая игра на карабахских скакунах.

7. Азербайджанское ашугское искусство.

8. Традиционное искусство изготовления и традиция ношения келагаи, его символика.

9. Искусство исполнительства на таре и мастерство его изготовления.

10. Традиционное искусство ковроткачества в Азербайджане.

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