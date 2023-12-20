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Сегодня пользователи соцсетей также транслируют информацию - Рамиль Джаббаров

Общество Материалы 20 декабря 2023 12:39 (UTC +04:00)
Сегодня пользователи соцсетей также транслируют информацию - Рамиль Джаббаров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Сегодня не только новостные сайты транслируют информацию, но также и пользователи социальных сетей.

Как передает в среду Trend, об этом сказал начальник отдела по работе с молодежью министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках конференции "Медиаграмотность" в Баку.

"Пользователей также можно назвать журналистами, так как они создают контент. Другими словами, они публикуют материалы в повестке дня, будучи и журналистами, и экспертами. В этом контексте я хочу особо подчеркнуть для молодежи: друзья, если вы не специалист в данной области, вам не следует писать на эту тему. Например, если ваше направление — международные экономические отношения и появляется соответствующий пост, вы можете написать качественную статью. Если же ваша сфера деятельности не связана с политикой, не обязательно комментировать политические посты", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках Недели медиаграмотности, организованной Агентством развития медиа (MEDIA), 20 декабря в Баку начала работу конференция "Медиаграмотность" с участием 500 представителей молодежи Азербайджана.

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