Новогодний конкурс в Бакинском аэропорту: откройте для себя мир комфорта!

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев объявляет новогодний конкурс, который подарит пассажирам возможность насладиться комфортом перед вылетом.

В конкурсе могут принять участие все пассажиры, планирующие вылететь из аэропорта Баку до 29 февраля 2024 года.

Для этого пассажирам необходимо подписаться на официальную страницу аэропорта в Instagram www.instagram.com/bakuairport и подтвердить свое участие, написав комментарий под соответствующим постом. Победители конкурса получат возможность воспользоваться уникальными преимуществами бизнес-залов Бакинского аэропорта, включая комфортные условия для отдыха и работы, разнообразное питание, напитки и другие услуги.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальных страницах аэропорта в социальных сетях, а также по ссылке https://airport.az/ru/press-release/novogodnii-konkurs/ .

Желаем всем приятного и комфортного путешествия!

Пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев