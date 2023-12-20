Развитие медиаграмотности школьников является актуальной темой - Сабухи Рзаев

БАКУ /Trend/ - Развитие медиаграмотности школьников в Азербайджане является актуальной темой.

Как передает в среду Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям министерства науки и образования Азербайджана Сабухи Рзаев в ходе панельной дискуссии на конференции "Медиаграмотность” в Баку.

По его словам, государственные стандарты общего образования предусматривают среди прочих компетенций и информационную грамотность.

«Информационная грамотность не может преподаваться как отдельный предмет. Соответствующие тексты, задания, иллюстрации и т.д. есть в учебниках по языкам, истории, информатике. Между Агентством развития медиа и министерством науки и образования был проведен ряд встреч на тему реализации совместных дополнительных проектов в данном направлении», - сказал он.

Отметим, что 20 декабря Агентство развития медиа Азербайджана провело конференцию под названием "Медиаграмотность".

В конференции приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, а также руководители субъектов медиа, работающих в Азербайджане, представители СМИ и волонтеры ряда государственных органов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!