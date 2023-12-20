Выделены радиочастоты для вещания "Beynəlxalq radio" и CBC FM

БАКУ /Trend/ - Выделены радиочастоты для общенационального вещания "Beynəlxalq radio" и регионального вещания "CBC FM".

Об этом говорится в сообщении Аудиовизуального совета Азербайджана, передает в среду Trend.

Согласно информации, на заседании Аудиовизуального совета, состоявшемся сегодня, обсуждался вопрос выделения радиочастот.

Соответствующими решениями Аудиовизуального совета для обеспечения общенационального вещания "Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu" общенациональному наземному радиовещателю ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" выделены радиочастоты 92,5 MHS "Бакинского Телецентра", 89,2 MHS - Шушинской телерадиовещательной станции, 95,2 MHS - Астаринской телерадиовещательной станции, 97,4 MHS - Яламинской телерадиовещательной станции (Хачмазский район), 98,0 MHS - телерадиовещательной станции Даначы (Загатальский район), а также в целях расширения вещания "CBC FM" в Карабахе и Восточном Зангезуре в пользование региональному наземному радиовещателю ООО "Caspian International Broadcasting Company" выделена радиочастота 93,8 MHs телерадиовещательной станции Шахйери (Ходжавендский район).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!