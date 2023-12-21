Генпрокуратура Азербайджана предупредила ряд структур

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики, продолжая борьбу с экологическими правонарушениями, принимает меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения, а также по своевременному выявлению и устранению обстоятельств, создающих условия для таких нарушений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в распространенной Генеральной прокуратурой информации.

Было отмечено, что обобщив результаты разбирательств, проведенных в Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры, и проведя анализ экологических нарушений совместно с Государственной службой экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов было установлено, что деятельность местных органов исполнительной власти и самоуправления в области учета и регистрации зеленых насаждений, а также формирования и ведения реестра не организована должным образом.

"Так, в ряде случаев органы местного самоуправления, осуществляя учет и мониторинг зеленых насаждений, и не представляя информацию об этом в министерство экологии и природных ресурсов для ведения кадастра зеленых насаждений, создали условия для совершения экологических правонарушений.

Ряд местных структур были официально предупреждены о том, что они должны избегать нарушений, допущенных в области защиты зеленых насаждений", - отмечается в сообщении.

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