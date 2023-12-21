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На стадионе в Ханкенди отовсюду звучит "Карабах!" (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 декабря 2023 14:59 (UTC +04:00)
На стадионе в Ханкенди отовсюду звучит "Карабах!" (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды "Карабах" (Агдам) и "MOİK" (Баку).

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

На стадионе в Ханкенди отовсюду звучит "Карабах!"

Представляем вниманию читателей данные кадры:

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