Завершился первый тайм матча "Карабах" - "MOİK" в Ханкенди (Обновлено и изменен заголовок)

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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между командами “Карабах” и "MOİK" завершился первый тайм.

Как сообщает в четверг Trend, в матче на стадионе города Ханкенди команды отправились на перерыв с безголевой ничьей.

Полузащитник агдамского клуба Ричард Алмейда получил травму на 39-й минуте и был заменен на Патрика Андраде.

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14:09

БАКУ /Trend/ - Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" - "MOİK" начался на городском стадионе Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, за матчем с трибун стадиона, наряду со спортивным сообществом, наблюдают представители государства и общественности страны.

Отметим, что матч 1/8 финала Кубка состоит из одной игры.

Напомним, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября, остатки сепаратистского режима капитулировали. Тем самым сепаратизму на территории Азербайджана был положен конец.

Прямую трансляцию матча ведет телеканал CBC Sport.

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