Мы хотели бы проводить наши игры в Ханкенди - Гурбан Гурбанов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:45)

БАКУ /Trend/ - Я очень рад, что мы играли на стадионе Ханкенди. Мы ждали этого дня много лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после победы его команды со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу над представителем I лиги "MOİK" в Ханкенди.

51-летний специалист выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии.

"Да помилует Аллах души наших шехидов и исцелит ветеранов. Мы сегодня здесь благодаря их героизму. Желаю нашему народу всегда быть здоровым и счастливым", - отметил Г.Гурбанов.

Он подчеркнул что на поле шла интересная и напряженная борьба.

"Забитый гол на последних секундах сделал матч более интересным. "MOİK" боролся до последней секунды. Откровенно говоря, я не ожидал такой упорной игры от соперника. Они создали несколько голевых эпизодов перед нашими воротами. Подобная борьба команды "MOİK" дает надежду на будущее. Они тоже сегодня вошли в историю. У наших игроков чувствовалось волнение. По этой причине они не смогли полностью проявить себя", - сказал главный тренер ФК "Карабах".

Он признался, что хотел бы провести все кубковые матчи в Ханкенди.

"Нам бы хотелось дойти до финала и проводить свои игры в Ханкенди. В дальнейшем будут предприняты шаги в этом направлении. Президент Ильхам Алиев сказал, что через несколько месяцев в Агдаме начнется реконструкция стадиона "Имарат". Спасибо главе государства за такое внимание к этому вопросу. Мы будем играть там с большим удовольствием", - добавил Г.Гурбанов.

Говоря о замене в матче Ричарда Алмейды, Г.Гурбанов упомянул, что бразильский полузащитник получил травму головы.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" встретится с клубом "Сабах".

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