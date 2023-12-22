Завершена работа над подготовкой генплана Баку - Анар Гулиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершена работа над подготовкой генерального плана Баку.

Об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам Маймуной Мохд Шариф, сообщает Trend.

Он отметил, что соответствующий документ готов.

"В связи с пандемией коронавируса у специалистов не было возможности приехать в Баку, поэтому процесс немного затянулся. Некоторое время назад в Баку и Сумгайыте производились определенные уточнения границ, и эти вопросы были включены в генеральный план. В ближайшие дни генеральный план будет вновь представлен в Кабинет министров”, - сказал он.

Отметим, что прошла церемония подписания соглашения между правительством Азербайджана и ООН о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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