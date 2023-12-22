БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен порядок получения МВД информации о страховании пассажиров такси.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно постановлению, информация, установленная законом "Об обязательном страховании" в отношении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств по стандартному договору страхования, а также в отношении обязательного личного страхования от несчастных случаев пассажиров транспортных средств общего пользования и легковых автомобилей такси, будет получаться министерством внутренних дел из информационной системы, предусмотренной настоящим законом.

В то же время постановлением Кабинета министров были внесены изменения в "Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве".

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