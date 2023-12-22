В Национальной арене гимнастики в Баку состоится праздничное новогоднее шоу "Приключения игрушек" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - До наступления любимого и волшебного праздника - Нового года остались считаные дни. Не только дети, но и взрослые с нетерпением ждут Нового года, который приносит в нашу жизнь чудесные мгновения, радостные эмоции и долгожданные подарки.

В канун Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года Федерация гимнастики Азербайджана порадует юных зрителей и их родителей увлекательным представлением, сообщает Trend.

По-настоящему волшебно-праздничную атмосферу можно будет ощутить во время просмотра веселого новогоднего шоу под названием "Приключения игрушек", показ которого состоится 27 декабря в Национальной арене гимнастики.

Зрителей ждет встреча с любимыми мультипликационными героями, образы которых воплотят звезды азербайджанской гимнастики. Герои представления Вуди и Базз отправятся в захватывающее путешествие, чтобы вернуть украденную новогоднюю звезду, а помогать им в этом будут Питер Пэн, фея Динь-Динь, Пиноккио и другие.

Посетив представление "Приключения игрушек", зрители погрузятся в атмосферу чудесного праздника, мира сказок и насладятся новогодним настроением.

Во время веселого представления детей ждут сюрпризы и подарки.

Билеты на шоу можно приобрести на iTicket.Az https://iticket.az/ru/events/sport/new-years-show-toy-adventures/105248

Стоимость билетов, в зависимости от мест, составляет 12 и 15 манатов.

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