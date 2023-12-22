Вандализм против азербайджанской культуры во Франции - сносится памятник Натаван

БАКУ /Trend/ - В муниципалитете французского города Эвиан-ле-Бен, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, принято решение убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка", сообщает Trend со ссылкой на издания Le Messager.

Напомним, что Азербайджанский парк был открыт в 2017 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Как сообщается, представители оппозиции несколько дней назад потребовали от муниципального совета официально удалить все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка" в городе.

Мэр города Жозиан Лей заявил, что все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены.

Согласно французскому изданию, недавнее решение города связано с поддержкой Францией Армении.

И теперь есть угроза сноса памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, установленный также в 2017 году в рамках того же соглашения о сотрудничестве.

Итак, во Франции наблюдается увеличение числа случаев антиазербайджанских действий, охватывающих даже культурную сферу. Этот тревожный тренд достигает своего крайнего проявления, что становится своего рода актом вандализма в отношении культуры и показывает, что Франция в культурном геноциде не уступает Армении, которая в течение 30 лет оккупации уничтожала культурные и религиозные памятники азербайджанцев.