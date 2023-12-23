Фотограф NYT о ракетном ударе по Барде: один из самых страшных моментов, которые я когда-либо переживал (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фотограф New York Times Айвор Прикетт поделился кадрами ракетного обстрела Барды в Азербайджане в 2020 году, сообщает в субботу Trend.

В своем посте в Instagram он пишет, что ему "повезло остаться невредимым после той атаки".

"Это был, вероятно, один из самых страшных моментов, которые я когда-либо переживал, отчасти потому, что у нас практически не было укрытия. Я не религиозный человек, но я очень отчетливо помню, как молился Богу в тот день. Мы каким-то образом выжили под градом бомб и сразу же приступили к работе, документируя последствия. Это была самая большая потеря среди гражданского населения во время войны 2020 года, которая закончилась несколькими неделями позже", - отметил он.

Напомним, что 27 и 28 октября 2020 года Армения нанесла ракетный удар по густонаселенным районам Бардинского района Азербайджана. Применение запрещенного оружия привело к трагической гибели 25 мирных жителей, еще более 80 получили ранения.

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