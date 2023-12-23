Облегчаются поездки на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В продолжение политики Великого возвращения облегчаются поездки для граждан Азербайджана и иностранных туристов на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает в субботу Trend, в совместном заявлении министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму отмечается, что если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными по определенным направлениям автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они также смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.

Для этого нужно получить разрешение на поездку (начиная с 25 декабря) посредством портала "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az). Поездка в Шушу будет возможна по дороге Победы, через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский (село Тапгарагоюнлу) районы.

При выдаче гражданам разрешений на поездки в направлении города Шуша и Суговушана будет применяться ряд правил. Подробную информацию об этом можно получить на портале "Yolumuz Qarabağa".

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